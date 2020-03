THE VOICE 2020 - Michael Bucquet VS Kaël chantent "Comme d’habitude" de Claude François

Pour cette nouvelle Battle, deux talents de Marc Lavoine montent sur le ring : Michael Bucquet VS Kaël. Ensemble, ils chantent le titre « Comme d’habitude » de Claude François… Mais Version Sid Vicious, l’icône punk des années 70. Ils ont marqué les auditions à l’aveugle en chantant respectivement les titres : « Heroes » de David Bowie et « Still loving you » des Scorpions. Ce soir, ils ont un défi : convaincre Marc Lavoine d’accéder aux KO. Découvrez leur prestation en images. Extrait de l’émission The Voice du 14 mars 2020. Retrouvez tous les replay, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.