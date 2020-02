Pour son audition à l’aveugle, Milan C interprète le titre « Habitué » de Dosseh. Il vient sur le plateau de The Voice pour vivre une expérience unique et voir un rêve se réaliser : devenir artiste. Va-t-il convaincre les coachs ? Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 15 février 2020.