THE VOICE 2020 - Nataly Vetrano chante "I’ll Never Love Again" de Lady Gaga

Ce soir, Nataly Vetrano monte sur scène pour interpréter le titre « I’ll Never Love Again » de Lady Gaga. Nataly Vetrano chante depuis plus de 20 ans et vit de la musique en se produisant dans les bals, les bars ou les clubs de jazz mais c’est sa sœur cadette que le public connait : Virginie Vetrano, plus connue sous le pseudo de Lisa Angell. Si Virginie a connu le succès une première fois en 2015, en représentant la France à l’Eurovision. Puis la saison dernière en se participant à l’émission The Voice. Pour Nataly, le succès n’a pas été au rendez-vous. Confrontée aux désillusions du métier d’artiste, elle arrête de chanter et décide de vivre pendant deux ans chez des religieuses pour retrouver sa spiritualité. Aujourd’hui, Nataly se sent changée, elle a retrouvé l’envie de chanter comme à ses 20 ans. Va-t-elle séduire les coachs ? Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 8 février 2020.