THE VOICE 2020 - Nataly Vetrano chante "Sur un prélude de Bach" de Maurane (K.O.)

Nataly Vetrano monte sur la scène des K.O. pour interpréter le titre « Sur un prélude de Bach » de Maurane. Pour remporter son ticket pour les lives au Palais des Sports, Nataly Vetrano a décidé d’interpréter un titre qui lui parle directement. « Cette chanson me provoque énormément d’émotions. Le texte fait écho aux sentiments d’amour déchus et ça me touche. » dit-elle. Nataly Vetrano a conscience de l’enjeu de sa performance, elle joue une place aux lives. Elle a la pression de s’attaquer au répertoire de Maurane devant sa coach Lara Fabian. Mais pour sa coach, Nataly Vetrano est une battante. « Sa force, c’est la blessure qu’il y a dans sa voix » déclare Lara Fabian. En faisant le choix de chanter une chanson qui « n’appartient qu’à une seule interprète », Nataly Vetrano prend des risques et mise sur l’audace. Lara Fabian attend de son Talent, qu’elle se détache de l’interprétation de Maurane et pour que l’on puisse entendre Nataly Vetrano. Il est temps de découvrir sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 18 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.