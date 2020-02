THE VOICE 2020 - Nataly Vetrano tient sa revanche

Nataly Vetrano revient de loin. Elle a toujours été passionnée par le chant et la musique. A 53 ans, elle souhaite pouvoir vivre de sa passion. Mais pour Nataly, le chemin a été long et tumultueux. Sa petite soeur, Virginie Vetrano plus connue sous le nom Lisa Angell connait le succès. Pour Nataly, c'est différent. Elle ressent la pression du milieu et les différents obstacles qui se présentent à elle. S'en suit ensuite d'une très grande remise en question. Elle doute, ne croit plus en elle puis arrête tout et décide d'aller vivre pendant deux ans chez des bonnes soeurs. Aujourd'hui, elle ne veut plus se cacher. Ce soir, elle revient sur la scène de The Voice afin de montrer ce dont elle est capable. Extrait de l’émission The Voice du 8 février 2020.