THE VOICE 2020 - Nataly Vetrano VS Jimmy chantent "Sorry seems to be the hardest word" d’Elton John

Nataly Vetrano affronte Jimmy en Battle sur le titre « Sorry seems to be the hardest word » d'Elton John. Pour les deux talents de Lara Fabian, il est essentiel de remporter la Battle pour accéder au KO. Leur coach, Lara Fabian, a décidé de montrer la sensibilité de ses deux talents sur le titre d'Elton John. Souvenez-vous, lors des auditions à l'aveugle, Nataly Vetrano avait conquis les quatre coachs et touché profondément Lara Fabian qui lui avait dit « Merci de vous être mise à nue et de vous être montrée parfaitement imparfaite ». Jimmy, lui, était tout droit venu de Nouvelle-Calédonie et a interprété le titre « It's a man's man's man's world » de James Brown. Le calédonien avait séduit les coachs en montrant sa voix très soul. Qui gagnera sa place pour les KO ? Découvrez-le en images. Extrait de l'émission The Voice du 21 mars 2020.