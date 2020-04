THE VOICE 2020 - Nessa chante "La Isla Bonita" de Madonna (KO)

En savoir plus sur Pascal Obispo

Pour cette nouvelle étape de la compétition, Nessa a décidé d’interpréter une chanson de Madonna : « La Isla Bonita ». Cette chanson raconte l’histoire d’une jeune femme qui rêve de partir sur une île pour quitter son quotidien. L’île de Nessa est la musique et pour y accéder, un chemin, celui des lives de The Voice. Nessa, un caractère en acier trempé, une personnalité unique, la volonté d’être là chevillée au cœur par rapport à ses valeurs et sa culture. On se souvient tous de sa prestation durant les auditions à l’aveugle et son interprétation de « la Grenade » de Cara Luciani qui avait littéralement séduit son coach Pascal Obispo. On se souvient également de sa prise de parole durant le coaching de sa battle face à Pia lorsque son coach lui a dévoilé la chanson « Dernière Danse » d’Indila pour départager les deux talents. Nessa est une femme de caractère et pourtant très souvent, trop souvent elle se sent inférieure aux autres. Pour lutter contre ses démons, Nessa possède des armes, sa voix, son charisme et sa volonté de fer. Seront-elles suffisantes pour lui permettre de se qualifier pour l’étape ultime ? Réponse en images. Extrait de l’émission The Voice du 25 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.