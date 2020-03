THE VOICE 2020 - Nessa VS Pia chantent "Dernière Danse" d’Indila

Pour cette nouvelle Battle, Nessa affronte Pia. Les deux talents de Pascal Obispo se disputent une place aux KO. Ensemble, elles interprètent le titre « Dernière danse » d’Indila. Pour leur coach Pascal Obispo, ce titre est parfait pour les deux talents. Lors des auditions à l’aveugle, Nessa et Pia avaient respectivement chanté les titres « La grenade » de Clara Luciani et « Idontwannabewithyouanymore » de Billie Eilish. C’est la sensibilité et la puissance des talents qui ont conquis Pascal Obispo. Si le coaching de Nessa partait du mauvais pied, la jeune femme a su montrer de quoi elle était capable au fur et à mesure des répétitions. Qui de Nessa ou de Pia parviendra à se qualifier ? Découvrez-le en images. Extrait de l’émission The Voice du 28 mars 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.