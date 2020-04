THE VOICE 2020 – Owlite chante "Du côté de chez Swann" de Dave (KO)

En savoir plus sur Pascal Obispo

Owlite n’avait pas pour habitude de chanter en français. Et pourtant, après sa battle remportée face à Tristan sur le titre de Christophe « Les mots bleus », Owlite récidive et signe à nouveau pour un titre français. Et quel titre : « Du côté de chez Swann » de Dave version Calogero. Owlite, ovni charismatique à la voix étrange s’était fait remarquer lors des auditions à l’aveugle avec un titre rock alternatif des Pixies « Where is my mind ? » Owlite change complétement de registre et tente le tout pour le tout pour séduire son coach Pascal Obispo. Réussira-t-il à séduire son coach ? Réponse en images. Extrait de l’émission The Voice du 25 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.