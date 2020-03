THE VOICE 2020 - Owlite chante "Where is my mind" des Pixies

Pour son audition à l’aveugle, Owlite monte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « Where is my mind » des Pixies. Antoine, jeune étudiant en école de commerce, se présente ce soir sous son nom de scène: Owlite (mélange entre une pierre précieuse et un hibou). Owlite écrit et compose depuis longtemps mais pensait avoir une voix ordinaire. C’est en chantant devant des amis qu’il se découvre une voix particulière, suscitant l’interrogation: voix de fille ou voix de garçon ? Il prend alors conscience de cet atout et commence à chanter. Pour lui, The Voice est une expérience folle. Il n’est jamais monté sur une si grosse scène, devant un aussi gros public. Il espère surprendre les coachs avec cette voix particulière. Extrait de l’émission The Voice du 29 février 2020.