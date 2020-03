THE VOICE 2020 - Owlite VS Tristan chantent "Les mots bleus" de Christophe

Pour cette nouvelle Battle, Owlite et Tristan s’opposent sur le titre « Les mots bleus » de Christophe. Les deux talents de Pascal Obispo ont su séduire le coach lors de leurs auditions à l’aveugle. Souvenez-vous, Owlite avait conquis le coach sur le titre « Where is my mind » des Pixies. C’est son timbre de voix unique qui a séduit Pascal Obispo. Tristan a su faire ses preuves avec le titre « Andy » des Rita Mitsouko. Ce soir, Owlite et Tristan jouent pour une place aux KO. Quel talent de Pascal Obispo parviendra à se qualifier ? Découvrez-le en images. Extrait de l’émission The Voice du 28 mars 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.