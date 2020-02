THE VOICE 2020 - Pierre chante "Mon fils, ma bataille" de Daniel Balavoine

Pour son audition à l’aveugle, Pierre chante le titre « Mon fils ma bataille » de Daniel Balavoine. Très jeune, Pierre apprend le piano et la guitare de façon autodidacte. Il devient musicien et régisseur dans un studio de musique où il s’occupe d’autres artistes. Aujourd’hui, pour celui qui ne chante que depuis 4 ans, il est temps de passer de l’ombre à la lumière et The Voice est un véritable tremplin pour cela. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 22 février 2020.