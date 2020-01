Inconnu il y a quelques jours, Antony Trice est devenu une Star des Réseaux sociaux. Pour le lancement de la nouvelle saison, La production avait décidé de dévoiler en avant-première l'histoire et la prestation de ce jeune homme de 24 ans. En à peine quelques jours, la vidéo a été vue plus de 6,6 millions de fois. Découvrez le portrait d'Antony Trice.Extrait de l’émission The Voice du 25 janvier 2020.