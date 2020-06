THE VOICE 2020 – Qui sont les quatre finalistes de la saison ? The Voice 2020 ? (Demi-finale)

Ils étaient plus de soixante à prétendre au titre tant convoité de The Voice 2020. Ils ne sont plus que quatre à espérer être l’ultime gagnant de la saison. Découvrez les finalistes de la saison. Abi, de la Team Pascal Obispo. Antoine Delie de la Team Marc Lavoine, Gustine de la Team de Lara Fabian et Tom Rochet de la Team Amel Bent. Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.