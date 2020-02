The Voice 2020 - Retour sur la success story de Kendji Girac

Cette semaine, Kendji Girac (vainqueur de la saison 3 de The Voice) est à l'honneur. Six ans après son passag dans l'émission, Kendji Girac a vendu près de 6 millions de disques et cumulé plus d'un milliard de vidéos vues sur Youtube. Kendji Girac fait son retour dans l'émission The Voice mais cette fois en tant que coach chez les Kids dès la saison prochaine. En attendant, retour sur sa success story. Extrait de l'émission The Voice, la suite du samedi 15 février.