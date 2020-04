THE VOICE 2020 - Rita chante "Mon amie la rose" de Françoise Hardy - Version Slimane & Lina El Arabia (KO)

Rita monte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « Mon amie la rose » de Françoise Hardy (version Slimane & Lina El Arabia). Pour la jeune femme de 21 ans, tout se joue ce soir. Après cette performance, elle espère obtenir sa place pour les lives au Palais des Sports. Amel Bent, sa coach, a beaucoup d’espoir en Rita. Elle voit en elle « une petite sœur ». Souvenez-vous de son audition à l’aveugle. En quelques secondes, Rita avait séduit Amel Bent avec son timbre de voix cassé et rauque sur le titre « Non, je ne regrette rien » d’Edith Piaf. Lors des Battles, Rita était face à Mélodie sur un titre soul : « Back to black » d’Amy Winehouse. Si le timbre de voix si particulier de Rita avait une nouvelle fois faire la différence aux yeux de sa coach Amel Bent, cette dernière ne lui a pas caché qu’il restait encore du travail à fournir avant les KO. Le grand moment est arrivé pour Rita, c’est maintenant ou jamais. Va-t-elle prouver à Amel Bent qu’elle mérite sa place pour les lives au Palais des sports ? Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 11 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.