THE VOICE 2020 - Rita chante "Non, je ne regrette rien" d’Edith Piaf

Pour son audition à l’aveugle, Rita interprète le titre « Non, je ne regrette rien » d’Edith Piaf. La jeune femme de 21 ans habite à Paris et est passionnée de chant depuis l’âge de 8 ans. Après le décès de son père, chanter devient vital pour Rita. Chaque semaine, elle chante dans des bars et scènes ouvertes pour se confronter à un public. La jeune femme participe à The Voice pour avoir les conseils de professionnels et être encadrée pour progresser dans la musique. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 1er février 2020.