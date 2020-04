THE VOICE 2020 - Ryadh chante "La Bohème" de Charles Aznavour (KO)

Ryadh est sur la scène des KO pour chanter le titre « La Bohème » de Charles Aznavour. Un titre qui lui correspond totalement en plus d’être sa chanson préférée. Mais ce n’est pas uniquement pour cette raison que Ryadh a décidé de chanter ce classique de Charles Aznavour. Les paroles de la chanson s’adressent directement à Ryadh, il s’y reconnaît totalement. Lors des auditions à l’aveugle, il a su toucher en plein cœur Amel Bent sur le titre « Le blues du businessman » de Daniel Balavoine. Lors de sa battle face à Mareva, Ryadh a une nouvelle fois briller sur le titre « Mon frère » de Maxime Le Forestier. L’enjeu est de taille ce soir pour le talent d’Amel Bent. Il ne reste qu’une place pour les lives. Va-t-il faire partie des trois talents qui iront performer au Palais des sports ? Réponse dans quelques instants. En attendant, découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 11 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.