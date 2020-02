THE VOICE 2020 - Ryadh chante "Le blues du businessman" de Daniel Balavoine

Ce soir, Ryadh interprète le titre « Le blues du businessman » de Daniel Balavoine. Auteur compositeur, depuis plusieurs années le jeune homme produit comme il peut ses propres chansons, de façon autodidacte et avec le peu de financement qu’il arrive à trouver. Ryadh participe à The Voice pour se prouver qu’il a une légitimité à continuer la musique et voit l’aventure comme un renouveau: « le SOS d’un musicien en détresse ». Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 8 février 2020.