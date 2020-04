THE VOICE 2020 - Sam Tallet chante "L’opportuniste" de Jacques Dutronc (K.O.)

C’est au tour de Sam Tallet de monter sur la scène des KO. Ce soir, il interprète le titre « L’opportuniste » de Jacques Dutronc. Pour décrocher son ticket pour les lives, il a choisi un titre rock. Sam espère remporter une place pour les lives au Palais des Sports. Il monte sur scène pour convaincre sa coach Lara Fabian, mais aussi pour sa petite-amie, Alexia (Team Amel Bent) qui s’est fait éliminée lors des Battles. Sam Tallet est rempli d’espoir. Souvenez-vous de son audition à l’aveugle, son énergie et sa voix ont conquis les coachs. Son interprétation du titre « With a little help from my friends » des Beatles lui ont valu quatre buzz, il avait finalement choisi Lara Fabian. Ce soir, l’enjeu est grand. Sam Tallet souhaite plus que tout accéder aux lives du Palais des Sports. Va-t-il y parvenir ? Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 18 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.