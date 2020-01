THE VOICE 2020 - Sam Tallet chante "With a little help from my friends" de The Beatles

Sam vient défendre l’univers rock dans lequel il baigne en interprétant le titre « With a little help From my friends » de The Beatles. Sam est un artiste originaire d’Alleins de 21 ans. Bercé par le rock des années 60, il a toujours voulu être un artiste. C’est très jeune qu’il commence à chanter en s’accompagnant à la guitare. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du samedi 18 janvier 2020 sur TF1.