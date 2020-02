THE VOICE 2020 - Samson chante "Lean On Me" de Bill Withers

Ce soir, Samson monte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « Lean On Me » Bill Withers. Il y a 3 ans, le jeune homme quitte son pays natal la Côte d’Ivoire pour le Maroc pour vivre de sa passion et gagner sa vie dans la musique. Quitter sa famille a été très compliqué moralement pour lui et aujourd’hui il souhaite la rendre fière. Samson a fait beaucoup de sacrifices pour aider ses proches. Participer à The Voice est, pour lui, un nouveau départ et une immense opportunité de percer dans la musique. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 22 février 2020.