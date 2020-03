Pour son audition à l’aveugle, Soraya Chbar monte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « Je suis malade » de Serge Lama. Passionnée de musique, Soraya Chbar participe à The Voice dans le but de réaliser son rêve : devenir artiste. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 29 février 2020.