THE VOICE 2020 - Terence chante "Blower’s daughter" de Damian Rice (KO)

Ce soir, Terence monte sur la scène des KO pour interpréter le titre « Blower's daughter » de Damian Rice. Un choix de chanson très personnel pour Terence qui souhaite déclarer sa flamme à sa fiancée au travers de cette chanson. Ce soir, Terence joue son avenir dans l'aventure The Voice. À ce stade de la compétition, les places sont chères et il faut tout donner pour convaincre son coach. Terence en a bien conscience. Pour sa coach Amel Bent, Terence est un véritable artiste. Souvenez-vous de son audition à l'aveugle, Terence avait su convaincre Amel Bent grâce à la justesse de sa voix et à sa sensibilité. Lors des Battles, il était opposé à Manne. Il partait avec un doble désavantage. Il chantait en français et était souffrant. Pourtant, il a su une nouvelle fois imposer son style et à se qualifier haut la main pour les KO. Ce soir, il compte bien faire la différence et emporter un ticket pour les lives aux Palais des sports. Il est temps de découvrir sa prestation. Extrait de l'émission The Voice du 11 avril 2020.