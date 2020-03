Découvrez en avant-première le coaching et la prestation de Terence et Manne sur le titre de Vitaa et Slimane : "Ca va ça vient". Et découvrez samedi soir prochain, qui de ces deux talents Amel Bent a choisi pour aller aux KO ? Extrait The Voice du 21 mars 2020. Tous les replay, extraits et bonus sont à retrouvés sur MYTF1