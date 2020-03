THE VOICE 2020 - Terence VS Manne chantent "Ça va, ça vient" de Vitaa & Slimane

Pour cette nouvelle Battle, deux talents d’Amel Bent s’opposent : Terence VS Manne. Ensemble, ils chantent le titre « Ca va, ça vient » de Vitaa & Slimane. Rappelez-vous de leurs auditions à l’aveugle. Terence avait été choisi par Amel Bent à la dernière seconde de sa prestation. Le jeune homme de 28 ans avait interprété le titre « Leave a light on » de Tom Walker. Quant à Manne, c’est sa fraicheur qui a beaucoup plu à Amel Bent lors de son interprétation de « One Kiss » de Dua Lipa et Calvin Harris. Ce soir, les deux talents s’opposent dans le but de remporter une place aux KO. Qui parviendra à se qualifier ? Découvrez-le en images. Extrait de l’émission The Voice du 21 mars 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.