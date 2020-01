Ce soir sur le plateau de The Voice, réussir est vital pour Terence. Il interprète le titre « Leave a light on » de Tom Walker. Pour ce jeune écossais de 28 ans, c’est maintenant ou jamais. C’est la dernière chance qu’il se laisse pour ne pas courir toute sa vie après un rêve qui, il l’espère, est fait pour lui. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 25 janvier 2020.