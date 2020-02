THE VOICE 2020 - Tirso Rafael chante "Nights in white Satin" de Moody Blues

Ce soir, Tirso Rafael chante le titre « Nights in white satin » de Moody Blues. Tirso est né à la Havane. Petit, il regardait une émission de chant à la télévision cubaine mais n’ayant que très peu de moyens, il ne peut pas y participer. Il tire alors de cette frustration, une force de se battre et de tout faire pour réaliser ses rêves. Il y a 6 ans, le jeune homme décide de quitter son pays natal pour Paris afin de suivre des études de musique. Participer à The Voice est pour lui l’occasion de réaliser ses rêves d’enfant et de voir s’il a sa place sur scène. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 22 février 2020.