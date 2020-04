THE VOICE 2020 - Tom Rochet chante "Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai" de Francis Cabrel (KO)

C’est au tour de Tom Rochet de monter sur scène. Ce soir, il interprète le titre « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai » de Francis Cabrel. Il souhaite montrer une nouvelle fois ce dont il est capable à sa coach en chantant cette fois-ci en français et en s’attaquant au répertoire de Francis Cabrel. Une chose est sûre, Amel Bent ne s’y attendait pas du tout. Mais la coach a foi en son talent et n’hésite pas à le brusquer pour qu’il aille au maximum de ses capacités. Rappelez-vous de son audition à l’aveugle, Tom Rochet avait conquis les coachs en reprenant le titre « Let it be » des Beatles. Amel Bent s’était battue corps et âme pour l’avoir dans son équipe. Lors des Battles, il a remontré son talent face à Alexia sur le titre « Dusk till down » de Zayn Malik et Sia. Ce soir est un nouveau challenge pour le champion d’athlétisme. Il doit convaincre Amel Bent pour gagner sa place pour les lives au Palais des sports. Va-t-il y parvenir ? Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 11 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.