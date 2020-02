THE VOICE 2020 - Tom Rochet chante "Let it Be" des Beatles

Pour son audition à l’aveugle, Tom Rochet interprète « Let it Be » des Beatles. Le jeune homme de 19 ans est parti aux Etats-Unis pour ses études de sport. Mais gagner sa vie en tant que sportif est compliqué et il se pose énormément de questions concernant son avenir professionnel. Participer à The Voice est l’occasion pour lui de savoir dans quel univers continuer: le sport ou la musique. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 8 février 2020.