THE VOICE 2020 - Tom Rochet chante "Let it be" des Beatles (Finale)

Pour cette finale The Voice 2020, Tom Rochet reprend le titre qu’il avait interprété lors des auditions à l’aveugle et qui avait séduit sa coach Amel « Let it be » des Beatles. Souvenez-vous, lorsqu’il est arrivé sur le plateau de The Voice, il hésitait encore entre un avenir de sportif ou de chanteur. Quelques semaines plus tard, la question ne se pose plus. Tom Rochet a gagné sa place en finale. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.