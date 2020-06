THE VOICE 2020 – Tom Rochet, Vitaa et Slimane chantent "Je te le donne" (Finale)

Tom Rochet chante ce soir en duo avec Vitaa & Slimane « Je te le donne ». Un duo aux allures de trio. Trois voix et trois grooves qui s’entremêlent. Un rêve pour Tom Rochet, qui, il y a quelques mois seulement hésitait encore entre une carrière de sportif de haut niveau aux Etats-Unis et une carrière d’artiste. Au soir d’une finale qui ne ressemble à aucune autre, Tom Rochet, l’outsider réussira-t-il à séduire les téléspectateurs et gagner la finale de The Voice 2020 ? Découvrez son duo avec Vitaa & Slimane. Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.