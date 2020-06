THE VOICE 2020 – Toni chante "Désenchantée" de Mylène Farmer (Demi-finale)

Toni a décidé d’interpréter ce soir « Désenchantée » le titre de Mylène Farmer... « La Star » comme aime la surnommer sa coach Amel Bent a tout d’une show girl. Souvenez-vous ses auditions à l’aveugle. Toni, qui se destinait à être professeur d’anglais, a tout lâché pour vivre ce moment. Ce moment dingue où foulant le parquet du plateau de The Voice pour interpréter un des titres phare de Laury Hill « Doo Wop », elle a vu les fauteuils se retourner. Une fougue qui ne l’a jamais quittée. Ni durant sa battle face à Isilde sur le titre de Johnny Hallyday, » toute la musique que j’aime » ni durant les KO avec ce titre très pushy «Juice » de Lizzo. Le coup de Cœur D’Amel Bent parviendra-t-il à convaincre les téléspectateurs, seul juge ce soir, et à se qualifier pour la finale ? Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.