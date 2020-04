THE VOICE 2020 - Toni chante "Juice" de Lizzo (KO)

Ce soir, Toni monte sur la scène des KO pour interpréter le titre « Juice » de Lizzo. Pour cette nouvelle étape de la compétition, les talents choisissent la chanson qu’ils souhaitent interpréter. Pour Toni, cette chanson est un véritable hymne. En plus de mêler le rap et le chant, elle délivre un message : s’assumer tel que l’on est. Pour sa coach Amel Bent, Toni est un véritable exemple : une âme de tigresse qui s’assume. Elle le confesse : « j’aurais aimé adolescente, alors que j’étais mal dans ma peau pouvoir m’identifier à une artiste comme Toni ». Souvenez-vous de son audition à l’aveugle, la jeune femme avait mis le feu sur scène en reprenant le titre de Lauryn Hill, « Doo Wop ». Immédiatement, Amel Bent avait été conquise par Toni. Mais la jeune femme n’avait pas fait l’unanimité. En effet, Pascal Obispo la jugeait trop dans le spectacle et aurait aimé la voir « déchanter ». Depuis, Toni n’a cessé de démontrer qu’elle pouvait mettre le feu sur scène et ce peu importe la chanson. Lors des Battles, elle était opposée à Isilde sur le titre « Toute la musique que j’aime » de Johnny Hallyday. Une nouvelle fois, elle a su s’imposer. Ce soir, une place pour les lives est en jeu. Toni compte bien tout donner pour séduire Amel Bent et y accéder. Extrait de l’émission The Voice du 11 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.