THE VOICE 2020 - Toni VS Isilde chantent "Toute la musique que j’aime" de Johnny Hallyday

Toni et Isilde sont les premiers talents de cette deuxième soirée des Battles. Amel Bent souhaite qu’elles s’affrontent sur le titre « Toute la musique que j’aime » de Johnny Hallyday. Souvenez-vous, lors des auditions à l’aveugle, Toni et Isilde ont livré des prestations dignes des plus grandes divas. On se souvient encore de la prestation de Toni sur le titre «Doo Wop » de Lauryn Hill. Amel Bent s’est battue comme une lionne pour gagner son talent. Et que dire d’Isilde et sa version de « Poker Face » de Lady Gaga. Deux prestations qui ont marqué les esprits et conquis leur coach Amel Bent. Ce soir, elles vont interpréter l’un des titres phares de Johnny Hallyday « Toute la musique que j’aime ». Lequel de ces deux talents sortira vainqueur de cette battle en français ? Qui parviendra à se qualifier pour les KO? Découvrez-le en images. Extrait de l’émission The Voice du 14 mars 2020. Retrouvez tous les replay, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.