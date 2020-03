The Voice 2020 - Toni VS Isilde chantent "Toute la musique que j’aime" de Johnny Hallyday

Toni et Isilde sont les premiers talents de la soirée qui ouvrent ces premières Battles. Amel Bent souhaite qu’elles s’affrontent sur le titre « Toute la musique que j’aime » de Johnny Hallyday. Souvenez-vous, lors des auditions à l’aveugle, Toni et Isilde ont livré des prestations dignes des plus grandes divas. Respectivement, elles ont interprété les titres «Doo Wop » de Lauryn Hill et « Poker Face » de Lady Gaga. Deux prestations qui ont marqué les esprits et conquis leur coach Amel Bent. Ce soir, elles sont deux mais il n’y a qu’une place pour les KO