THE VOICE 2020 - "Tu as eu raison de choisir la vie Antony Trice" la jolie déclaration de Marc Lavoine

Inconnu il y a quelques jours, Antony Trice est devenu en quelques jours et avant même son passage samedi dans l'émission "The Voice" une Star des Réseaux sociaux grâce à son interprétation du titre de Christophe Maé "Casting". Jamais un titre de chanson n'aura autant collé à un talent. Les coachs ne se sont pas trompés et quatre fauteuils se sont retournés.Extrait de l’émission The Voice du 25 janvier 2020.