The Voice 2020 - Un coaching riche en émotions pour Maria

Samedi soir, Maria montera sur la scène des KO pour interpréter le titre "Memory" de Barbra Streisand. Ce titre est très parlant pour Maria qui aime se souvenir du monde, l'imaginer et le repeindre à sa façon. Durant tout le coaching, Lara Fabian s'est sentie "connectée" à Maria. Souvenez-vous de son audition à l'aveugle, Maria avait bouleversé sa coach en interprétant un chant irlandais "Danny Boy". Elle avait révélé qu'elle était non-voyante. La connection s'est immédiatement établie entre Lara et Maria. Cette dernière a su une nouvelle fois épater sa coach lors des Battles sur le titre "You raise me up" de Secret Garden en livrant une performance magistrale. Réussira-t-elle l'exploit d'accéder au live au Palais des sports ? Extrait de l’émission The Voice du 18 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.