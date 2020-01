Ce soir, il a rejoint l’équipe d’Amel Bent. Après sa prestation, Terence n’a pas laissé les coachs indifférents. Pour Lara Fabian, Terence est son « plus grand regret de la compétition ». Du côté de Pascal Obispo et Marc Lavoine, ils nous livrent un véritable spectacle de Muppets show. Extrait de l’émission The Voice du 25 janvier 2020.