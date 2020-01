Ce soir, Verushka interprète le titre I Put a Spell on you de Screamin’ Jay Hawkins. La jeune femme regrette que son papa, décédé il y a un an, ne puisse pas voir son Audition à l’Aveugle. Ce soir, elle chante pour lui et pour rendre fière sa maman, restée au pays. Il est temps de découvrir sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 25 janvier 2020.