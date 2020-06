THE VOICE 2020 – Verushka chante "I will survive" de Gloria Gaynor (Demi-finale)

Préparez-vous ! La tigresse Verushka est de retour. Aux oubliettes, la tenue virginale des KO et sa reprise de « Total eclipse of the heart » de Bonnie Taylor. Place à la show girl avec ce tube planétaire de Gloria Gaynor, l’hymne de la Coupe du monde 98 : » I will survive ». Poussez les meubles de votre salon, montez le son… Ambiance « boum » garantie avec le talent de Pascal Obispo. Verushka ne fait rien à moitié. Lors des auditions à l’aveugle, la jeune femme a littéralement secoué le plateau avec ce titre « I put a spell on you » de Screamin’ Jay Hawkins. Le show Verushka venait de commencer. Il a continué aux Battles avec Samson sur le titre « toute la musique que j’aime » de Johnny Hallyday. Lors des KO, Verushka a baissé d’intensité pour proposer une nouvelle facette, plus douce de sa personnalité. Mais ce soir, le monstre de scène est de retour et il compte bien embarquer les téléspectateurs dans sa folie joyeuse. Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.