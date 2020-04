THE VOICE 2020 – Verushka chante "Total eclipse of the heart" de Bonnie Tyler (KO)

En savoir plus sur Pascal Obispo

Vous connaissiez la tigresse Verushka, découvrez-la en version, plus douce et plus intimiste avec la chanson qu’elle a choisie d’interpréter pour cette dernière épreuve de the Voice : « Total eclipse of the heart » de Bonnie Tyler. On se souvient encore du show Verushka lors de son passage aux auditions à l’aveugle. Sa version de « I put a spell on you » de Scream’Jay Hawkins avait mis tous les coachs d’accord. Sa battle avait laissé peu d’espoir à Samson. Le Goliath Verushka avait écrasé Samson sur un titre de Johnny Hallyday « Que je t’aime ». Un nouveau titre, une nouvelle déclaration d’amour. Réussira-t-elle à séduire son coach Pascal Obispo ? Version tigresse Vs Version virginale : la réponse en images. Extrait de l’émission The Voice du 25 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.