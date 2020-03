The Voice 2020 - Verushka VS Samson interpretent "Que je t’aime" de Johnny Hallyday

Découvrez en avant-première une toute nouvelle battle, celle de Verushka et de Samson. Pascal Obispo, leur coach, a choisi pour ce duo le célèbre tube de Johnny Hallyday : « Que je t’aime ». Un titre puissant, particulièrement difficile à chanter mais Pascal Obispo a foi en ses talents. Qui de Verushka ou Samson accèdera aux KO ? The Voice, les battles, samedi 07 mars à partir de 21 heures. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1