THE VOICE 2020 – Whitney chante "ce que tu es" (Finale)

Whitney, la gagnante de la saison 8 de The Voice, revient une nouvelle fois, sur le plateau de l’émission pour présenter son tout nouveau titre « Ce que tu es » issu de son premier album sorti le 22 mai dernier « Le deal d’une idylle ». Un album pop-r&b entièrement chanté en français, essentiellement écrit et composé par Alban Lico. Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.