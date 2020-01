THE VOICE 2020 - Yasmine chante "Je t’aime" de Lara Fabian

Pour Yasmine, cette audition à l’aveugle est essentielle. Ce soir, elle interprète le titre « Je t’aime » de Lara Fabian. A 24 ans, la jeune femme a rencontré beaucoup d’épreuves difficiles mais a toujours refuser de se laisser abattre. Une force et une détermination qui l’ont conduit aujourd’hui sur la scène de The Voice pour se confronter aux quatre coachs. Il est temps de découvrir sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 25 janvier 2020.