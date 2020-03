Ce soir, Yasmine monte sur la scène de The Voice pour chanter le titre « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper. La jeune femme n’a qu’un seul objectif ce soir : convaincre les coachs dans le but de poursuivre l’aventure The Voice. Elle, qui rêve de devenir une artiste de renom, n’a pas d’autre choix que donner tout ce qu’elle a ce soir. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 29 février 2020.