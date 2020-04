THE VOICE 2020 - Yoann Dejean chante "Elle est d’ailleurs" de Pierre Bachelet (KO)

Ce soir, Yoann Dejean monte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « Elle est d’ailleurs » de Pierre Bachelet. Yoann Dejean a une voix unique d’après son coach Marc Lavoine. Rappelez-vous de son audition à l’aveugle, le jeune homme de 26 ans avait conquis son coach avec son timbre de voix et sa justesse. Lors de sa battle contre La Rafa Mia sur le titre « La fille du Père Noël » de Jacques Dutronc, Yoann a de nouveau bluffé Marc Lavoine avec son interprétation très personnelle. Ce soir, il chante un titre qui lui est cher dans l’espoir de convaincre son coach et accéder aux lives. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 4 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.