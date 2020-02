THE VOICE 2020 - Yoann Dejean chante "Santiano" de Hugues Aufray

Pour son audition à l’aveugle, Yoann Dejean interprète le titre « Santiano » de Hugues Aufray. A 26 ans, Yoann Dejean est un autodidacte, il partage sa passion en se produisant dans des bars ou devant des amis. Sa famille le soutient énormément dans ses projets et croit en lui. Il se présente aux Auditions à l’Aveugle pour partager sa musique avec des millions de gens. The Voice est le plus gros challenge de sa vie: il veut se prouver qu’il a sa place dans ce milieu et qu’il peut vivre son rêve. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 8 février 2020.