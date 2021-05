THE VOICE 2021 - Abi chante "Lovely" de Billie Eilish (Finale)

Abi, le grand gagnant de The Voice 2020 revient sur le plateau qui l'a sacré remettre son titre en jeu. Il interprète ce soir le titre qui l'a révélé au public lors des auditions à l'aveugle "Lovely" de Billie Eilish. Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.