The Voice 2021 - Adrien chante "I Got You (I feel good)" de James Brown

Adrien tente sa chance ce soir sur la scène de The Voice avec un titre de James Brown : « I Got You (I feel good) ». Réussira-t-il son pari ? - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.